Emsdetten

Brand auf Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten

17.04.2020, 09:52 Uhr | dpa

Elektroschrott und Holzabfall auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern haben auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten (Kreis Steinfurt) gebrannt. Mehr als 70 Kräfte der Feuerwehr hätten den Brand in der Nacht auf Freitag in etwa fünf Stunden gelöscht, sagte ein Sprecher am Morgen.

Anwohner seien aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da der Rauch in Richtung eines bewohnten Gebietes zog. Der Brand sei am Donnerstagabend ausgebrochen.

Es gebe bisher keine Hinweise auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es keine gegeben. Über die Höhe des Schachschadens war zunächst nichts bekannt.