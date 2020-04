Eddelak

Tödliches Feuer in Eddelak begann in der Küche am Herd

17.04.2020, 11:27 Uhr | dpa

Ein Feuer mit einem Toten vor einer Woche in Eddelak im Kreis Dithmarschen ist vom Küchenherd ausgegangen. Möglicherweise vergaß der Bewohner die eingeschaltete Herdplatte oder schlief ein, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Freitag mitteilte. Die verbrannte Leiche des 31-Jährigen wurde erst fünf Tage nach dem Feuer in der Brandruine von Spürhunden entdeckt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, hieß es. Das Reetdachhaus war am Karfreitag niedergebrannt. Das Dach des ehemaligen Bauernhauses hatte den Angaben zufolge morgens Feuer gefangen. Der 31-Jährige war der einzige Bewohner des Gebäudes.

