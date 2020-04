Wismar

MV Werften verlängern Schließung um zwei Wochen

17.04.2020, 13:29 Uhr | dpa

Die Schließung der MV Werften infolge der Corona-Krise wird um zwei Wochen bis zum 3. Mai verlängert. Dies betrifft die drei Standorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Betroffen davon seien rund 3000 Mitarbeiter. Ursprünglich sollte der Betrieb am Montag wieder aufgenommen werden. Eine effiziente Fertigung sei erst wieder möglich, wenn Lieferketten über offene Grenzen funktionieren, und die Abstände zwischen Kollegen "nicht mehr die entscheidende Bedeutung haben", hieß es auf der Homepage. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Die MV Werften brauchen infolge der Corona-Krise frisches Geld. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sprach am Mittwoch von einem "Liquiditätsbedarf", den er nicht näher bezifferte. "Gegenwärtig loten wir Unterstützungsmöglichkeiten mit allen Beteiligten aus", sagte Glawe. Es werde geprüft, wie Land, Bund und Banken die MV Werften in der aktuellen Situation unterstützen könnten. "Die Gespräche laufen." Die Einstellung der Arbeit habe laut Wirtschaftsministerium auch Folgen für die Zulieferer, da sich ihre geplanten Arbeiten dann nach hinten verschieben könnten.

Die Linke forderten einen Bericht der Landesregierung zur Lage der MV Werften bei der nächsten Sitzung des Finanzausschusses des Landtags.

Die MV Werften gehören zur malaysischen Genting-Gruppe. Sie bauen Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen Markt. Vor gut einem Monat hatten die Werften ihren Betrieb vorübergehend eingestellt.