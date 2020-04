Bautzen

Abschlussklassen in Sachsen bekommen Hygiene-Starterpakete

17.04.2020, 14:30 Uhr | dpa

Die Abschlussklassen an den Oberschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Förderschulen in Sachsen bekommen vom Landesamt für Schule und Bildung derzeit sogenannte Hygiene-Starterpakete. Sie beinhalten Handdesinfektionsmittel und textile Schutzmasken, wie Roman Schulz, der Sprecher des Landesamtes, am Freitag sagte. Mit diesem Basispaket sollen seinen Angaben nach rund 50 000 Schüler und 20 000 Lehrer ausgerüstet werden, für die am Montag der Schulalltag wieder beginnt. Am Freitag wurden sie beispielsweise für den Standort Bautzen des Landesamtes ausgegeben.

Insgesamt stehen nach den Angaben des Sprechers rund 110 000 waschbare Masken und 25 000 Flaschen Desinfektionsmittel zur Verfügung, die je nach Größe der Bildungseinrichtungen verteilt werden. "Wir machen das wie bei einem Drive-in: Die Lehrer oder Schulleiter kommen mit dem Auto her und bekommen den für ihre Schule bereitgestellten Satz", so Schulz.

Eigentlich ist die Hygiene Sache der Schulträger. Diese sollten jedoch mehr Zeit bekommen, um sich selbst mit den notwendigen Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln zu versorgen. Deshalb übernahm das Landesamt die Erstausstattung.