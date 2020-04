Stralsund

Drogendealerbande in Stralsund aufgedeckt

17.04.2020, 14:33 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Stralsund sieben mutmaßliche Mitglieder einer Drogendealerbande festgenommen. Am Donnerstag durchsuchten mehr als 90 Polizisten neun Objekte in der Hansestadt, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Staatsanwaltschaft Stralsund am Freitag mitteilten. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt. Drei Männer im Alter von 27 und 20 Jahren wurden in Untersuchungshaft genommen.

Bereits im Dezember war in Stralsund ein Haftbefehl gegen einen 22 Jahre alten Mann vollstreckt worden. Ende März wurden drei weitere Männer im Alter von 32, 31 und 25 Jahren festgesetzt. Sie sind ebenfalls in Untersuchungshaft.

Den Männern wird vorgeworfen, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Neben Beweismitteln, die diesen Vorwurf untermauern, wurden laut Mitteilung auch Mobiltelefone, Bargeld und ein Pkw beschlagnahmt. In den durchsuchten Räumlichkeiten fanden die Ermittler zudem große Mengen an Bekleidungsstücken, Spirituosen und Kosmetikartikeln, die wahrscheinlich gestohlen wurden. Die Menge habe die Beamten überrascht, hieß es.