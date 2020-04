Dresden

Kretschmer: Zu früh für Entscheidung über verkürzte Ferien

17.04.2020, 17:18 Uhr | dpa

Nach Ansicht von Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ist es noch zu früh für eine Entscheidung über verkürzte Sommerferien. "Ich will das jetzt nicht bewerten. Es gibt Gründe dafür und und auch Gründe dagegen", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Dresden. Nach diesem "sehr aufreibenden Frühjahr" freuten sich viele Menschen auf den Sommerurlaub. Vielleicht sei "Urlaub in der Heimat" auch eine gute Möglichkeit für Hoteliers und kleine Pensionen. Die Diskussion sei richtig und werde auch geführt, aber sie könne jetzt noch nicht entschieden werden, betonte Kretschmer.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte eine Verkürzung der Sommerferien ins Gespräch gebracht. Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen, sagte der CDU-Politiker in der Zeitung "Augsburger Allgemeine" (Freitag).