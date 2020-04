Stuhr

Cabrioletfahrer bei Auffahrunfall getötet

17.04.2020, 20:02 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A1 am Stadtrand von Bremen ist am Freitagnachmittag der Fahrer eines Cabriolets getötet worden. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls bei Brinkum machte die Autobahnpolizei zunächst nicht. Es waren aber nach Angaben von vor Ort auch Lastwagen in den Unfall verwickelt. Für die Aufnahme des Unfalls und die Bergung wurde der Verkehr auf der A1 in Richtung Osnabrück gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis 21.00 Uhr am Freitagabend dauern.