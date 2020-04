Osterwald

Kradfahrerin fährt in Osterwald gegen Baum: Lebensgefahr

17.04.2020, 21:23 Uhr | dpa

Eine 30 Jahre alte Kradfahrerin ist am Freitag in Osterwald im Landkreis Grafschaft Bentheim gegen einen Baum gefahren und hat sich bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau kam im Kurvenbereich ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.