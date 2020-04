Mülheim (Mosel)

Zwei Verletzte bei Explosion in Winzerbetrieb

17.04.2020, 21:34 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einem Winzerbetrieb in Mülheim an der Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Explosion ereignete sich demnach in einer Brennerei des Betriebs, während dort Arbeiten stattfanden. Die Ursache war zunächst unklar.