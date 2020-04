Kissing

Haftbefehl nach Angriff auf Ehefrau und Polizisten

18.04.2020, 13:58 Uhr | dpa

Gegen einen 48-Jährigen, der bei einem Polizeieinsatz im schwäbischen Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) durch einen Schuss verletzt wurde, hat das Amtsgericht Augsburg am Samstag Haftbefehl erlassen. Dies teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Die Vorwürfe gegen den Mann lauten unter anderem vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Gegen Auflagen, unter anderem ein Kontaktverbot zur Ehefrau, wurde der Haftbefehl jedoch außer Vollzug gesetzt.

Ein Polizist hatte am frühen Freitagmorgen nach dem Notruf der Ehefrau auf den Mann geschossen. Der 48-Jährige wurde am Oberschenkel getroffen und ins Krankenhaus gebracht, wo er sich auch noch am Samstag befand.