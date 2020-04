Röttingen

Frankenfestspiele 2020 wegen des Coronavirus abgesagt

18.04.2020, 14:26 Uhr | dpa

Die Frankenfestspiele 2020 sind in der Corona-Krise abgesagt worden. Wegen des Virus und den Verfügungen in Bayern werde das Programm wahrscheinlich auf das Jahr 2021 verschoben, teilte die Stadt Röttingen am Samstag mit. Ab Mitte Mai könne man sich informieren, was mit den bereits gekauften Karten für das Theaterfestival in Röttingen (Landkreis Würzburg) geschehen werde, hieß es weiter. Geld zurück, Gutscheine für das nächste Jahr oder Spenden - diese Möglichkeiten seien denkbar, sagte eine Sprecherin.

Der Ausfall der Festspiele sei für Stadt und Kulturschaffende eine Katastrophe: "Im Prinzip ist alles in Röttingen darauf ausgelegt", sagte die Sprecherin. "Da fehlen die Einnahmen dann eindeutig", hieß es weiter. Etwa 18 000 Menschen besuchen nach Angaben der Stadt jedes Jahr das im Mai beginnende Freilichttheater auf Burg Brattenstein.