Landau in der Pfalz

Fahrer rast schon wieder: Polizei stellt Auto sicher

18.04.2020, 17:15 Uhr | dpa

Weil ein Autofahrer in der Pfalz zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit durch eine Tempo-50-Zone gerast ist, hat die Polizei sein Auto sichergestellt. Der 20-Jährige habe in Landau bis zu Tempo 150 auf dem Tacho gehabt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Strafanzeige nach dem ersten Rasen habe ihn offenbar nicht beeindruckt.