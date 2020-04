Dresden

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln in Sachsen

18.04.2020, 17:18 Uhr | dpa

Trotz frühlingshaften Wetters mit viel Sonnenschein und angekündigter Lockerungen haben sich die Menschen in Sachsen am Samstag weitgehend an die Beschränkungen zur Corona-Pandemie gehalten. "Es sind uns keine gröberen Verstöße bekannt", sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Dresden. Die Menschen verhielten sich nach wie vor sehr verantwortungsvoll. "Es gab vereinzelte Vorfälle, doch die seien nicht nennenswert", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. "Die haben sich alle ordentlich benommen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte die Sachsen weiterhin zu Disziplin und Einhaltung der Corona-Regeln aufgerufen. "Die beschlossenen Lockerungen gelten erst ab Montag und nicht schon an diesem Wochenende", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um den Schutz von Gesundheit und Leben.

Zugleich bedankte sich Wöller bei den Sachsen für die bisher disziplinierte Einhaltung der Regeln. Diese hätten eine Lockerung möglich gemacht. Am Freitag hatte das Kabinett erste Schritte in diese Richtung beschlossen. So beginnt am Montag für Abschlussklassen die Schule. Auch kleinere Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen wieder öffnen und Gottesdienste sind in begrenztem Rahmen erlaubt.