Meerbusch

Frau verliert Kontrolle über Auto und landet in Obstauslage

18.04.2020, 18:38 Uhr | dpa

Eine 87-jährige Frau ist mit ihrem Auto in der Obst- und Gemüseauslage eines Lebensmittelmarktes in Meerbusch gelandet. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau am Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Parkplatz des Ladens die Kontrolle über ihr Auto verloren, zwei weitere Fahrzeuge sowie drei Poller und einen Abfallbehälter angefahren und war schließlich in der Auslage vor dem Markt zum Stehen gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.