Bensheim

Frau tot aus Badesee in Bensheim geborgen

18.04.2020, 20:29 Uhr | dpa

Eine 41-jährige Frau ist am Samstag beim Schwimmen im Badesee am Berliner Ring in Bensheim ums Leben gekommen. Die Frau sei gegen 15.00 Uhr zum Baden in den See gegangen, während ihre Begleiter einkaufen gegangen seien, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Als die Gruppe zurückkehrte, hätte die Kleidung der Frau noch am Strand gelegen, von ihr selbst sei aber nichts zu sehen gewesen. Alarmierte Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot aus dem See bergen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Todesursache war zunächst unbekannt.