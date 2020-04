Dresden

Gründerinnen-Quote in Sachsen stagniert bei unter 30 Prozent

19.04.2020, 10:05 Uhr | dpa

Eine Frau steht in einem Büro und erklärt eine an die Wand projizierte Statistik. Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Frauen sind bei Existenzgründungen in Sachsen deutlich in der Minderheit. Im vergangenen Jahr kamen von mehr als 24 000 Gewerbe-Anmeldungen nur rund 6600 von Frauen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das entspricht einem Anteil von lediglich 27,5 Prozent und damit nicht mal einem Drittel. Seit 2011 bewegt sich der Frauenanteil bei den Neugründungen bei knapp unter 30 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren gab es zudem einen leichten Rückgang um ein bis zwei Prozentpunkte. Die schwarz-grün-rote Landesregierung betont, ein gründerinnenfreundliches Klima schaffen zu wollen.

Bundesweit gilt: Frauen gründen aus anderen Motiven als Männer. Das legen zumindest verschiedene Forschungsarbeiten nahe, sagte Jörg Herold, Sprecher des sächsischen Gleichstellungsministeriums. Männern geht es demnach häufiger um Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit. Frauen dagegen würden sich selbstständig machen, weil sie keine geeignete Stelle fänden oder aus dem Bedürfnis heraus, ihre Berufstätigkeit familienfreundlich zu gestalten.

Der Wunsch, Familie und Unternehmen zu vereinen, wirkt sich auch auf die Wahl der Branche aus. "Der Dienstleistungsbereich ist bei Gründerinnen besonders beliebt", sagte Daniela Kreißig, selbst Unternehmerin und Gründerin des Unternehmerinnenpreises "Adelie Award". Statt klassischen Öffnungszeiten gebe es in diesem Bereich oft ein Terminsystem. So könne besser auf etwaige Notfälle, Krankheiten oder Termine der Kinder eingegangen werden. "Flexibilität spielt für Unternehmerinnen eine enorme Rolle", sagte Kreißig.

Auch in den Bereichen Textilien und Bekleidung, Rechts- und Steuerberatung, Werbung und Marktforschung, Kulturinstitutionen und Reiseveranstaltungen sowie im Gesundheits-, Sozial- und Veterinärwesen gründeten sächsische Frauen überdurchschnittlich oft ein Unternehmen. Dabei seien ihre Einnahmen durchschnittlich geringer als die von männlichen Unternehmern. Ein Grund dafür sei die geringere Arbeitszeit: "Frauen stehen im Schnitt sechs bis acht Stunden weniger pro Woche für ihre Tätigkeit als Unternehmerin zur Verfügung", sagte Herold. Nach wie vor herrschten veraltete Rollenbilder vor.

"Auch heute noch tragen Frauen häufig die Hauptverantwortung für die Kinder", sagte Kreißig. Der Zweifel, ob Familie und Firma unter einen Hut gebracht werden könnten, halte Frauen vom Gründen ab. Ein weiterer Grund für den geringen Frauenanteil bei den Existenzgründungen sei die Finanzierung. Frauen besitzen ein durchschnittlich geringeres privates Kapital als Männer. Einen Kredit von der Bank zu bekommen, sei für sie oft schwieriger. Vielen Frauen mangele es außerdem am nötigen Selbstvertrauen, sagte Kreißig. "Sie haben Angst, nicht genug zu sein oder nicht genug Wissen mitzubringen."

Diesem "kleinen Denken" möchte die Unternehmerin mit dem "Adelie Award" etwas entgegensetzen. Der Preis wird jährlich an eine erfolgreiche Unternehmerin in Sachsen vergeben. Das soll anderen Frauen Mut machen und sie inspirieren. Dieses Ziel verfolgt auch die Landesregierung mit dem Gründerinnenpreis. Damit werden Gründungs- oder Geschäftsideen sächsischer Frauen ausgezeichnet und so "in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht". Es gehe darum, in Sachsen "ein gründerinnenfreundliches Klima" zu schaffen, sagte Ministeriumssprecher Herold.