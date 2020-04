Rudolstadt

E-Bike-Fahrer stürzt beim Abbiegen und wird schwer verletzt

19.04.2020, 11:40 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Mann ist beim Abbiegen mit seinem Elektrofahrrad gestürzt und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der Rentner wollte am Samstag in Rudolstadt auf eine Straße abbiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei touchierte er ein wartendes Auto und stürzte. Der Radfahrer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus nach Saalfeld.