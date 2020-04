Hiddenhausen

Wohnhaus in Hiddenhausen bei Brand zerstört

19.04.2020, 16:15 Uhr | dpa

Ein großes Feuer in Hiddenhausen bei Bielefeld hat ein komplettes Wohnhaus zerstört. Die sechs Bewohner - Großeltern, Eltern und Kinder - brachten sich bei dem Brand am späten Samstagabend selbst in Sicherheit, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Demnach stand der ganze Dachstuhl in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Später schlug das Feuer auch auf das Erdgeschoss über. Die Feuerwehr war bis zum Sonntagmittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Zunächst hatte das "Westfalen-Blatt" berichtet.