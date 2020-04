Darscheid

Lkw-Fahrer wird um mehrere Hundert Liter Diesel beraubt

19.04.2020, 16:52 Uhr | dpa

Zwölf Stunden Schlaf, Tank leer: Ein Lkw-Fahrer hat in Darscheid im Kreis Vulkaneifel 200 bis 300 Liter Diesel verloren, ohne seinen Lastwagen auch nur einen Meter in Bewegung zu setzen. Auf einem Parkplatz nahe der Bundesautobahn 48 wurde der Mann in der Nacht zum Samstag Opfer eines noch unbekannten Diebes, der das Schloss des Tankverschlusses aufbrach und die große Dieselmenge entwendete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.