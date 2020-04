Bremervörde

Etliche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen am Wochenende

19.04.2020, 17:25 Uhr | dpa

Die Polizei hat am Wochenende in Niedersachsen etliche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen verzeichnet. Im Landkreis Rotenburg verhängte die Polizei am Wochenende insgesamt zwölf Bußgelder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten mussten zudem vielerorts verbotene Gruppentreffen und Partys auflösen.

Die Polizei ging in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) gegen eine Gruppe von fünf Menschen zwischen 18 und 29 Jahren vor, die zusammen feierten. Die Polizei löste die Party am Freitagabend auf, jedoch meldeten Anwohner wenig später eine weitere Ruhestörung. Die Bewohner behaupteten diesmal, nur noch zu zweit zu feiern. Doch die Beamten fanden die drei weiteren Partygäste in einem Kleiderschrank, unter einem Bett und im Abstellraum. Am gleichen Tag ermahnten die Beamten in Visselhövede eine Gruppe von vier Jugendlichen und drei Heranwachsenden auf einem Spielplatz.

Auf einer verbotenen Corona-Party in Südbrookmerland im Landkreis Aurich kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der zwei 38 und 48 Jahre alte Männer leicht verletzt wurden. Ein 19-Jähriger stand unter Alkoholeinfluss und wollte ohne Führerschein mit einem Auto von der Feier wegfahren. Als die beiden Männer ihn daran hinderten, wurde der 19-Jährige handgreiflich. Die Polizei löste die Party am frühen Sonntagmorgen schließlich auf und zeigte die Ordnungswidrigkeiten an.

Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag in Jever (Landkreis Friesland) bekifft Auto gefahren - und haben sich somit auch nicht an das Kontaktverbot gehalten. Die Beamten beschlagnahmten Cannabis bei den beiden 22 und 23 Jahre alten Männer und der 23-jährige Frau.

Auch im Landkreis Emsland gab es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Verordnungen. Polizisten lösten am Samstag eine Grillparty auf, mehrere Menschen wurden von einem Spielplatz verwiesen und zahlreiche Gruppen wurden getrennt, die zusammen Alkohol konsumierten. In Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) saßen zwei Menschen am Freitagabend in einem gemieteten Lamborghini zu dicht beieinander und hielten somit nicht den gesetzlichen Mindestabstand ein.