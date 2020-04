Bautzen

Sachsens Abiturienten kehren an Schulen zurück

20.04.2020, 01:07 Uhr | dpa

Nach vier Wochen kehren die ersten Schüler in Sachsen an ihre Schulen zurück. Los geht es heute mit den Prüfungsvorbereitungen für die Abiturienten, am Mittwoch folgen dann die Abschlussklassen an Oberschulen, Berufs- und Förderschulen. Regulären Unterricht gibt es nach Angaben des Kultusministeriums jedoch vorerst nicht. Die Jungen und Mädchen, die demnächst ihr Abitur ablegen, sollen in kleinen Gruppen lernen, in denen die Hygiene- und Abstandsregeln entsprechend eingehalten werden können. Auch für die anderen Abschlussklassen geht es vor allem um die Prüfungsvorbereitungen.

Um die Schüler vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, werden die Schulen mit Hygiene-Starterpaketen ausgerüstet. Sie beinhalten Handdesinfektionsmittel und textile Schutzmasken.