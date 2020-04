Memmingen

Mutmaßlicher Telefonbetrüger vor Gericht

20.04.2020, 01:51 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger muss sich heute vor dem bayerischen Landgericht Memmingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Teil einer mindestens neunköpfigen Bande gewesen zu sein, deren Mitglieder sich am Telefon als Polizisten ausgaben, um an Wertgegenstände und Geld zu kommen. Der Angeklagte selbst brachte laut Staatsanwaltschaft Beute im Wert von insgesamt mehr als 230 000 Euro gegen Provision in die Türkei, von wo aus die Gruppe operierte. Da der Mann die Taten während der Ermittlungen gestanden hat, wird noch heute das Urteil erwartet.