Wiesbaden

Bouffier: Einzelheiten zu Soforthilfeprogramm für Vereine

20.04.2020, 02:34 Uhr | dpa

Viele gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen in Hessen sind wegen der Corona-Beschränkungen in akuter Finanznot. Die Landesregierung hat daher ein millionenschweres Soforthilfeprogramm angekündigt. Einzelheiten zum Start des Programms will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) heute bei einer digitalen Pressekonferenz erläutern. Die Hilfe ist für Sportvereine, Kulturvereine- und initiativen und alle anderen Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement gedacht, die nicht von der öffentlichen Hand getragen werden.