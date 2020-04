Lindlar

Motorradfahrer überholt und prallt in Gegenverkehr

20.04.2020, 05:38 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist in Lindlar (Oberbergischer Kreis) beim Überholen mit seiner Maschine frontal in einen anderes Motorrad geprallt und hat den Fahrer schwer verletzt. Der 56-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Motorrads wurde in ein Krankenhaus gebracht.