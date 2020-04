Rostock

Prozess um Tötung in Obdachlosenheim wird fortgesetzt

20.04.2020, 05:49 Uhr | dpa

Am Landgericht Rostock wird heute der Prozess gegen einen 42-jährigen Mann fortgesetzt, der in einem Obdachlosenheim der Stadt einen Mitbewohner getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen Totschlags angeklagt. Sie wirft ihm vor, Anfang September 2019 nach einem Streit 46 Mal auf sein Opfer eingestochen zu haben. Der Angegriffene verblutete.

Nach der Tat soll der Angeklagte an einem Geldautomaten mit der EC-Karte des Opfers 400 Euro abgehoben haben. Der 42-Jährige hatte am ersten Verhandlungstag Anfang April angekündigt, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Er war wenige Tage nach der Tat in der Wohnung seiner Tante festgenommen worden. Nach Angaben des Landgerichts räumte er ihr gegenüber die Tötung des Mitbewohners ein. Für den Prozess sind Termine bis Ende April anberaumt.