Neustrelitz

Betrunkener Moped-Fahrer erfasst Fußgänger: Schwer verletzt

20.04.2020, 05:49 Uhr | dpa

Ein betrunkener Moped-Fahrer hat in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Fußgänger angefahren. Beide seien bei dem Zusammenprall schwer verletzt worden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. In der Nähe des Bahnhofs seien dem 30 Jahre alten Moped-Fahrer zwei Fußgänger entgegengekommen. Eine Frau habe ausweichen können. Ihr 27 Jahre alter Begleiter wurde von dem Moped erfasst. Ein Atemalkoholtest bei dessen Fahrer ergab 2,18 Promille. Einen gültigen Führerschein hatte der Mann den Angaben zufolge nicht.