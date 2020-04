Allendorf (Eder)

Heizungsbauer Viessmann produziert jetzt Beatmungsgeräte

20.04.2020, 09:08 Uhr | dpa

Der Heizungsbauer Viessmann hat einen Teil seiner Produktion umgestellt, um in der Corona-Krise dringend benötigte Beatmungsgeräte herzustellen. Innerhalb weniger Tage sei eine Produktionslinie für Gas-Wandgeräte am Unternehmenssitz im nordhessischen Allendorf (Eder) zur Herstellung der intensivmedizinischen Geräte umgebaut worden, teilte Viessmann am Montag mit. Nach der noch nicht erfolgten Sonderzulassung des auch mobil einsetzbaren Geräts sei eine Produktion von 600 Stück pro Tag möglich.

Dem Unternehmen zufolge konnten viele Teile der Gasheizungen übernommen werden. Die Geräte ermöglichten eine individuelle Einstellung der Druckniveaus sowie der Atemfrequenz und erlauben, den Sauerstoff variabel beizumischen. An der Entwicklung seien Wissenschaftler und Mediziner der RWTH Aachen, des dortigen Lehrkrankenhauses Luisenhospital und weitere Krankenhäuser beteiligt.