Halle (Saale)

Sachsen-Anhalt: Jeder dritte Onlinekunde kauft Arzneimittel

20.04.2020, 11:34 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt hat 2019 rund jeder dritte Onlinekunde Arzneimittel im Internet bestellt. Wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte, kauften im vergangenen Jahr 554 000 der knapp 1,5 Millionen Interneteinkäufer Medikamente und Vitaminpräparate in Onlineapotheken und auf anderen Plattformen. Besonders Menschen im Alter von 25 bis 45 Jahren nutzten das Internet für ihren Einkauf von Medizin. Insgesamt machte diese Altersgruppe 41 Prozent der Onlinekunden aus. Zudem würden mehr Frauen als Männer über das Internet Medikamente erwerben, hieß es.