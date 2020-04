Bockhorn

Autofahrerin kommt auf Heimfahrt 40 Kilometer vom Ziel ab

20.04.2020, 12:23 Uhr | dpa

Eine 79-jährige Autofahrerin aus Barßel (Kreis Cloppenburg) hat sich auf der Heimfahrt aus Bad Zwischenahn so verfahren, dass sie im 40 Kilometer entfernten Bockhorn gelandet ist. Dort fiel die verzweifelte Dame einer aufmerksamen Frau auf, wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Montag mitteilte. Die Helferin übernahm das Steuer und fuhr die Rentnerin nach Hause nach Barßel. Eine andere Frau fuhr mit dem Auto hinterher, um die erste Helferin wieder zurück nach Bockhorn am Jadebusen zu bringen. Von dort aus erkundigten sich die beiden nach dem Zustand der 79-Jährigen. Die Polizei konnte berichten, dass es der Rentnerin gut gehe, und dankte den Frauen für ihre Hilfsbereitschaft.