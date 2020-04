Tuttlingen

Seniorin steckt versehentlich eine Wiese in Brand

20.04.2020, 12:23 Uhr | dpa

Eine 78-Jährige hat in Tuttlingen Papiermüll verbrannt und dabei versehentlich eine Wiese in Brand gesteckt. Die Seniorin hatte einen Stapel mit Papier und Kontoauszügen auf die Wiese gelegt und mit einem Streichholz angezündet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer breitete sich daraufhin schnell und unkontrolliert auf der Wiese aus. Die 78-Jährige versuchte am Sonntag noch, die Flammen auszutreten. Dies scheiterte jedoch. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort, um die etwa 400 Quadratmeter große Wiese zu löschen. Verletzt wurde niemand.