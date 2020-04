Groß-Gerau

67-Jähriger ignoriert Bahnschranke: Leicht verletzt

20.04.2020, 15:39 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Groß-Gerau eine geschlossene Bahnschranke ignoriert und ist mit seinem Auto auf die Gleise gefahren. Dabei sei das Auto von einem Zug erfasst und der 67-Jährige leicht verletzt worden, teilte die Polizei Frankfurt am Montag mit.

Demnach habe der Mann am Sonntag zunächst ordnungsgemäß vor der geschlossenen Schranke gewartet. "Als ihm das Ganze offenbar zu lange dauerte, ignorierte er die rot zeigende Lichtzeichenanlage und fuhr an den geschlossenen Halbschranken vorbei", hieß es weiter. In diesem Moment sei der Zug eingefahren und habe das Auto trotz Notbremsung am Heck erfasst. Das Auto musste laut Polizei abgeschleppt und die Schrankenanlage wieder instand gesetzt werden. Die Bahnstrecke war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.