Rostock

Rostock und Greifswald: Digitaler Semesterbeginn an den Unis

20.04.2020, 16:56 Uhr | dpa

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ist an den Universitäten und Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern am Montag der Semesterbetrieb aufgenommen worden. Die Lehrveranstaltungen werden soweit wie möglich bis auf Weiteres digital abgehalten, hieß es beispielsweise von Universität Rostock. Nicht digitalisierungsfähige Studienanteile sollen in die Zeit verschoben werden, in denen ein Präsenzbetrieb wieder möglich ist. Das Datum für die Aufnahme des Präsenzbetriebs ist noch ungewiss, sagte ein Sprecher der Uni Rostock. "Auch Prüfungen werden möglichst in digitalen Formaten abgenommen." Unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen können Prüfungen und ebenfalls Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- beziehungsweise Arbeitsräume erfordern, als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

"Es sind fast alle im Homeoffice", sagte auch der Sprecher der Uni Greifswald. Auf einer umfangreichen Webseite "Digitale Alternativen zu klassischen Lehrveranstaltungsformaten" werden die Greifswalder Studenten über die Möglichkeiten des Studiums zu Corona-Zeiten informiert. "Die Vielfalt von digitalen Formaten wird ausgeschöpft." Eine Übersicht, wie viele der Studenten mit den Angeboten erreicht werden, lasse sich noch nicht erstellen.