Ebeleben

13-Jährige im Kyffhäuserkreis von Auto schwer verletzt

20.04.2020, 16:59 Uhr | dpa

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist auf dem Fahrrad von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war auf einer Straße bei Ebeleben (Kyffhäuserkreis) unterwegs und wollte in eine Seitenstraße abbiegen, als sie von dem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin des Autos war gerade dabei, einen Lastwagen zu überholen, der hinter der 13-Jährigen fuhr.