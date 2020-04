Wiesbaden

FDP verschiebt Landesparteitag

20.04.2020, 18:40 Uhr | dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) – Die Freien Demokraten in Hessen haben aufgrund der Corona-Pandemie ihren für Anfang Juni geplanten Landesparteitag abgesagt. "Darauf hat sich das Präsidium der Partei verständigt", erklärte der FDP-Landeschef Stefan Ruppert am Montag in Wiesbaden. Er kündigte zugleich an, sein Amt bis zum nächsten Parteitag am 14. November auszuüben. Ruppert hatte im Dezember angekündigt, seinen Posten niederzulegen und in die Wirtschaft zu wechseln. Als Kandidatin für seine Nachfolge stehe weiterhin die stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bettina Stark-Watzinger bereit. Der 48-jährige Ruppert war 2014 zum Parteichef der hessischen Liberalen gewählt worden.