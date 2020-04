Hamminkeln

Auto kollidiert mit Lkw: Ein Toter, eine Schwerverletzte

20.04.2020, 21:01 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Hamminkeln ist ein 28 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann aus Bocholt sei am Montagnachmittag mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lkw kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Zusammenstoß sei der 28-Jährige eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 31 Jahre alte Lkw-Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 472 blieb während der Bergung komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.