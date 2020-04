Eisenach

Nach Streit mit Fußgängern: Radfahrer im Krankenhaus

20.04.2020, 21:43 Uhr | dpa

Bei einem Streit haben in Eisenach mehrere Fußgänger auf einen Radfahrer eingeschlagen. Der 32-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die vier Fußgänger sind 17 bis 21 Jahre alt. Sie wurden noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungen zu den Umständen der Auseinandersetzung am Montagnachmittag dauern noch an, hieß es.