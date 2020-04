Hegelstraße 42, Magdeburg

Haseloff kündigt Entscheidung über baldige Maskenpflicht an

20.04.2020, 22:27 Uhr | dpa

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen auch die Sachsen-Anhalter damit rechnen, künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung werde am Dienstag über eine entsprechende Vorschrift beraten, kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Montagabend bei der MDR-Sendung "Fakt ist" an. Sollte sich das Kabinett dafür entscheiden, müssten die Sachsen-Anhalter von Donnerstag an beim Einkaufen und beim Fahren mit Bus und Bahn einen Mundschutz tragen.

Sachsen-Anhalt hatte zahlreichen kleineren und mittelgroßen Geschäften und Dienstleistern gestattet, von Montag an wieder zu öffnen. Im Gegenzug wurde die "dringende Empfehlung" ausgesprochen, in den Läden und im öffentlichen Nahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dieser Empfehlung seien die wenigsten Menschen gefolgt, sagte Haseloff beim MDR.

Am Donnerstag sollen auch die ersten Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge in die Schulen zurückkehren. Viele Jugendliche benutzen den Schulbus, begründete das Gesundheitsministerium den Zeitpunkt der diskutierten Einführung. Zuvor hatte Sachsen als erstes Bundesland seine Bürger zum Tragen eines Mundschutzes beim Einkaufen und Bahnfahren verpflichtet. Die Vorschrift gilt seit Montag. Kurz darauf kündigten auch Bayern und Thüringen entsprechende Regelungen an. Er könne prognostizieren, dass sich die Länder in der Frage einer Maskenpflicht einander annähern würden, sagte Haseloff dem MDR.