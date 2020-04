Darmstadt

Frau in ihrem Auto erschossen: Mordprozess beginnt

21.04.2020, 01:30 Uhr | dpa

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf eine Frau mitten in der Offenbacher Innenstadt beginnt heute der Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann. Er soll am 9. Mai 2019 aus einem Auto heraus auf die 44-Jährige geschossen haben. Die Frau saß am frühen Abend in einem am Straßenrand geparkten Wagen und wartete auf ihr Kind. Bei dem Opfer soll es sich um die Schwester der ehemaligen Freundin des Angeklagten gehandelt haben. Der 43-jährige Marokkaner soll sie für die Trennung verantwortlich gemacht haben. Ihm wird nun vor dem Landgericht Darmstadt Mord vorgeworfen.

Der tödliche Schuss traf die Frau durch das Seitenfenster in den Hals, sie starb noch am Tatort. Der Täter flüchtete anschließend, die Polizei fahndete wochenlang nach ihm. Schnell war der Verdacht auf den heute 43-Jährigen gefallen, der sich etwa fünf Wochen nach der Tat in einer Offenbacher Polizeiwache stellte. Er war zuvor nach Belgien geflohen und sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Den Ermittlungen zufolge war der Mann gezielt an den späteren Tatort in die Offenbacher Innenstadt gefahren, um die Frau zu erschießen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.