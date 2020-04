Gera

Prozessbeginn um brutale Attacke in Geraer Stadtzentrum

21.04.2020, 02:27 Uhr | dpa

Nach einer Attacke auf einen Syrer an einer Haltestelle in Gera muss sich heute ein 26-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Die Anklage laute auf Beleidigung und gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung, wie das Gericht mitteilte. Demnach soll der Afghane den Mann vorigen Juli erst grundlos beleidigt und dann mit weiteren Personen auf ihn eingeschlagen haben. Als das Opfer am Boden lag, soll ihm der Angeklagte noch sechsmal "mit Wucht" ins Gesicht getreten haben, so dass es bewusstlos wurde. Der Mann erlitt einen Bruch an Nasenbein und Kiefer.

Der Angeklagte sitzt nach Gerichtsangaben in Untersuchungshaft. Der Prozessauftakt vor dem Schöffengericht war ursprünglich für Anfang des Monats vorgesehen, dann aber wegen der Corona-Pandemie verlegt worden. Für den Prozess ist ein weiterer Verhandlungstag am 28. April geplant.