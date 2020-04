Dresden

Handelsverband Sachsen kritisiert Maskenpflicht

21.04.2020, 06:01 Uhr | dpa

Der Handelsverband Sachsen hat sich überrascht von der "kurzfristig erlassenen Regelung" der Maskenpflicht gezeigt. Wie Hauptgeschäftsführer René Glaser mitteilte, hätte sich der Verband im Vorfeld einen Austausch mit der Politik gewünscht und rechtzeitige Informationen. Zwischen der Anordnung der Pflicht und deren Beginn lag nur ein Wochenende.

Für die Einhaltung der Pflicht könne nach Einschätzung des Handelsverbands nur der Kunde selbst zur Verantwortung gezogen werden, so Glaser. Von Unternehmen und Betreibern der Geschäfte könne nicht verlangt werden, dass sie die Maskenpflicht durchsetzen und sogar Kunden ohne Maske des Geschäfts verweisen, wie Glaser sagte. "Da die Vorschrift seitens des zuständigen Ministeriums in Sachsen erlassen wurde, ist die Kontrolle der Einhaltung aus unserer Sicht auch als hoheitliche Aufgabe zu werten", hieß es vom Handelsverband. Ansonsten würden sich monetäre Fragen stellen.

Insgesamt habe der Verband mit weiteren Auflagen für die Händler gerechnet. Der Einzelhandel sei bereit und grundsätzlich in der Lage, diese "sehr anspruchsvollen Vorgaben" umzusetzen, so Glaser.

Seit Montag können die Menschen in Sachsen wieder in Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern einkaufen. Bei Kfz-, Fahrrad- und Buchhändlern ist die Größe egal, ebenso bei Bau- und Gartenmärkten. Einkaufszentren bleiben hingegen weiterhin geschlossen. Zugleich gilt seit Montag eine Maskenpflicht beim Einkauf sowie in Bussen und Bahnen. Sachsen ist das erste Bundesland mit einer derartigen Regelung.