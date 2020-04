Lübeck

Urteil im Prozess um Mord von Rümpel erwartet

21.04.2020, 06:35 Uhr | dpa

Im Prozess um den Mord an einer 39 Jahre alten Frau in Rümpel im Kreis Stormarn soll am Landgericht Lübeck heute das Urteil verkündet werden. Dem heute 40 Jahre alten geständigen Deutschen wird vorgeworfen, im Oktober 2017 seine Ex-Freundin im Streit erwürgt und ihre Leiche in einem einige Kilometer entfernten Waldstück versteckt zu haben. Sie wurde erst im April 2019 von einem Landwirt gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten beantragt. Die Verteidigung geht dagegen davon aus, dass das Opfer den Angeklagten unmittelbar vor der Tat verhöhnt habe und hat deshalb eine Haftstrafe von sechs Jahren wegen Totschlags in einem minderschweren Fall gefordert.