Wiesbaden

Fast 500 pensionierte Lehrkräfte im Dienst

21.04.2020, 06:37 Uhr | dpa

An den öffentlichen Schulen in Hessen sind in diesem Schuljahr 483 bereits pensionierte Lehrkräfte wieder im Einsatz. Von ihnen waren zum Stichtag 1. Oktober des vergangenen Jahres 172 Personen an Grund- oder Förderschulen aktiv. Das geht aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Christoph Degen im hessischen Landtag hervor. Zu den 483 pensionierten Lehrkräften zählen auch 65 verbeamtete Lehrkräfte über 66 Jahre. Sie arbeiteten laut Ministerium an öffentlichen Schulen, 41 davon waren an Grund- oder Förderschulen tätig.

Darüber hinaus arbeiten insgesamt 68 Personen an hessischen Schulen als Vertretungslehrer, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in einer weiteren Antwort auf eine Anfrage Degens erläuterte. Die Akademiker mit Diplom- oder Masterabschluss hätten an der Goethe-Universität Frankfurt ein Fortbildungsprojekt besucht, das sie fachlich und pädagogisch auf den Unterricht vorbereiten und zudem begleiten sollte, so ein Sprecher des Ministeriums.

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Unterricht an Hessens Schulen Mitte März ausgesetzt, vom kommenden Montag an (27. April) soll er nach und nach wieder aufgenommen werden.