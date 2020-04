Trier

24-Jähriger flieht im Auto vor Polizeikontrolle

21.04.2020, 08:11 Uhr | dpa

Ein 24-Jähriger hat sich in einem älteren Kleinwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sei in Trier vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Der 24-Jährige fuhr demnach mit hohem Tempo von der Domänenstraße in Kürenz Richtung Trier-Nord. Als Beamte ihn noch im selben Stadtteil stoppten, wurden zwei Streifenwagen und das Fluchtauto beschädigt. Der 24-Jährige stand nach Angaben der Polizei womöglich unter Drogen; er wurde vorläufig festgenommen.