Dresden

Neuer Chef des Helmholtz-Zentrums will mehr Krebsforschung

21.04.2020, 08:13 Uhr | dpa

Der neue wissenschaftliche Vorstand des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), Sebastian Schmidt, will verstärkt zu neuen Bestrahlungsmethoden gegen Krebs forschen. "Wir sollten die Physik und Medizin noch stärker miteinander verbinden, um zum Beispiel neue Bestrahlungsmethoden gegen Krebs zu bekommen", sagte Schmidt der "Sächsischen Zeitung" (Dienstag). Man wolle neue Therapiemöglichkeiten entwickeln, die Krebs besser erkennen und weniger belastend für die Patienten seien. Die Kompetenzen dafür seien in Unikliniken nicht vorhanden. "Dafür braucht man ein Großforschungszentrum wie unseres", so der HZDR-Chef.

Außerdem plane er, im Bereich der Informationstechnologie zu neuen, energiesparenden Computern zu forschen. Würde es dem HZDR gelingen, hierfür sogenannte Quantenmaterialien zu entwickeln, wäre dies laut Schmidt ein Durchbruch: "Nicht nur für Dresden, sondern für die Welt". Dieses Ziel wolle er in den nächsten sieben Jahren erreichen.