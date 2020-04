Saalfeld/Saale

Zwei kleinere Waldbrände wegen Lagerfeuer ausgebrochen

21.04.2020, 08:15 Uhr | dpa

Zwei kleinere Waldbrände sind am Montag im Thüringer Wald und bei Saalfeld ausgebrochen. In beiden Fällen soll ein Lagerfeuer der Grund gewesen sein, wie Sprecher der Polizei aus Suhl und Saalfeld am Dienstag sagten. Im Thüringer Wald habe am Ausflugsziel Hoher Stein bei Steinbach-Hallenberg das Feuer etwa 16 Quadratmeter Waldfläche erfasst. Das Feuer sei zwar schon am Vortag gelöscht worden, aber wohl durch den warmen, trockenen Wind neu entfacht worden, so die Sprecherin der Polizei Suhl.

Im Saalfelder Stadtteil Remschütz bauten Unbekannte eine Hütte im Wald auf und machten ein Lagerfeuer. Auch dieses sei am Vortag gelöscht worden, dann aber wieder entfacht worden, so ein Sprecher der Polizei Saalfeld. Etwa 20 Quadratmeter Waldfläche seien von dem Brand erfasst worden. Die freiwillige Feuerwehr sei mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche wegen der Corona-Beschränkungen auf ein Treffen im Wald ausgewichen seien. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen fahrlässiger Brandstiftung.