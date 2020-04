Darmstadt

Sperrmüll brennt auf 1500 Quadratmetern auf Recyclinghof

21.04.2020, 08:28 Uhr | dpa

Auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmeter hat in einem Recyclingbetrieb im Darmstädter Stadtteil Arheilgen Sperrmüll gebrannt. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Demnach brach das Feuer auf einer überdachten Fläche am späten Montag aus. Erst nach rund siebeneinhalb Stunden konnten die letzten Feuerwehrkräfte abrücken. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Die Schadenshöhe, die Brandursache und weitere Details waren zunächst unklar.