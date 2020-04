Ferdinandshof

Betrunkener fährt gegen Baum und täuscht Straftat vor

21.04.2020, 09:31 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit einer Unfallflucht und einem angeblichen Diebstahl in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf Trab gehalten. Der 22-Jährige habe der Polizei zunächst mitgeteilt, dass sein Auto gestohlen worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Zeuge habe währenddessen der Polizei gemeldet, dass das mutmaßlich gestohlene Auto beschädigt vor einem Baum stehe.

Die Beamten fanden den 22-Jährigen schließlich in seiner Wohnung. Ein Atemalkoholtest habe den Wert 1,38 Promille ergeben. Der 22-Jährige habe schließlich eingeräumt, das Auto selbst vor den Baum gefahren zu haben. Der Mann sei nicht verletzt worden, gegen ihn werde nun wegen Vortäuschens einer Straftat, dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Am Auto entstand ein Totalschaden.