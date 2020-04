Grimmen

Totalschaden von 20 000 Euro bei Verkehrsunfall

21.04.2020, 09:31 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der L 26 bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Auto einer 52-Jährigen ein Totalschaden von 20 000 Euro entstanden. Die Frau sei am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wobei sie leicht verletzt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 52-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.