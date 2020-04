Wenden

Waldbrand auf rund 30 000 Quadratmetern Fläche

21.04.2020, 09:36 Uhr | dpa

Ein Waldbrand auf einer Fläche von rund 30 000 Quadratmetern hat im Kreis Olpe für großen Schaden gesorgt. Das Areal bei Wenden in der Größe von etwa vier Fußballfeldern sei größtenteils zerstört, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Der Großbrand brach am Montagabend aus, am Morgen wurden noch Glutnester gelöscht. "Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle", sagte der Sprecher. Die große Trockenheit habe das Feuer begünstigt.

In der Spitze waren rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz. Einer von ihnen sei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Landstraße musste laut Polizei für die Löscharbeiten gesperrt werden. Zuvor hatte der WDR berichtet.