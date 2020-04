Offenbach am Main

Windige und sonnige Tage in Hessen

21.04.2020, 09:45 Uhr | dpa

Freundliche Wetteraussichten für Hessen: Der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in Offenbach rechnet vor allem mit Sonnenschein und Höchstwerten über 20 Grad. Dabei kann es ziemlich windig werden.

Am Dienstag weht es tagsüber zeitweise in starken bis stürmischen Böen. Zum Abend hin schwächt sich der Wind meist ab. Die Temperaturen erreichen der Prognose zufolge bei viel Sonne zwischen 16 Grad im nordhessischen Bergland und 22 Grad an der Bergstraße.

In der Nacht gehen die Werte bei klarem Himmel auf voraussichtlich acht bis zwei Grad runter. In Nord- und Mittelhessen kann es vereinzelt Frost in Bodennähe geben.

Auch am Mittwoch wird das Wetter in Hessen tagsüber freundlich bei maximal 23 Grad. Der Wind ist dann laut Wetterdienst mäßig, kann aber böig auffrischen. Im Bergland sowie in freien Lagen muss vereinzelt mit stürmischen Böen gerechnet werden. Die Werte liegen nachts voraussichtlich wieder zwischen acht und zwei Grad. Ähnlich wie an den Tagen zuvor sind die Aussichten für Donnerstag.